Champions League Gabriel Jesus crac: Manchester City in ansia

È rimasto in campo 15 minuti, poi un problema muscolare lo ha costretto ad uscire durante Bournemouth-Manchester City: Gabriel Jesus si fa male proprio nel momento migliore. Il suo impatto con la Premier era stato devastante con tre gol nelle prime due gare da titolare. "Prego che non abbia nulla", ha detto Guardiola. Il City giocherà in Champions tra una settimana, il giovane brasiliano potrebbe non farcela a recuperare. Un dispiacere anche per Moratti che ha confessato: "Mi ha fatto innamorare di nuovo del calcio"