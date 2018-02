Champions League Follie per Real Madrid-Psg: biglietto in vendita a 24.000 euro!

Cresce l'attesa per Real Madrid-Psg, gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 14 febbraio(diretta tv esclusiva su Premium). I tagliandi per la supersfida sono andati esauriti in 37 minuti e su diversi siti specializzati qualcuno sta provando a rivendere i biglietti per cifre astronomiche. Come mostra la prima pagina di Marca il prezzo di un ticket per assistere alla gara del Bernabeu è in vendita a 24.080 euro...