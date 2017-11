Champions League Foden nella storia del City: il più giovane a esordire in Champions

Difficilmente dimenticherà la serata di ieri. Phil Foden è entrato al minuto 75 della sfida con il Feyenoord diventando il giocatore più giovane del City a esordire in Champions League. Al termine del match Guardiola si è espresso così sul centrocampista inglese classe 2000: "Sa che il club è qui per supportarlo, ma il suo futuro dipende da lui. Deve lavorare ogni giorno, lui sa che abbiamo tanta fiducia in lui e che ci proveremo. Oggi è stato un giorno speciale per il club, vorrei ringraziare chi ha lavorato molto duramente in questi anni nell'accademy". Il 17enne non ha nascosto la sua emozione: "Un sogno che si avvera, ma c'è ancora tanta strada da percorrere e tanto lavoro da fare. Anche se esordire e sentire i tifosi cantare il mio nome, per me ha significato tutto". Foden non è l'unico giovane ad aver debuttato nella massima competizione perché Guardiola nel recupero ha inserito anche il 18enne mediano spagnolo Brahim Diaz: "Se il risultato fosse stato già acquisito avrebbero avuto più minuti a disposizione. Sono giovani ma la nostra rosa non è lunghissima, vedremo cosa accadrà. Spero che staranno qui a lungo per dare una mano allo sviluppo del club".