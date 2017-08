Champions League Febbre Napoli a Nizza: già polverizzati 10mila biglietti

I tifosi del Nizza impazziti per il Napoli. Neanche il tempo di sorteggiare i playoff di Champions League che i biglietti per la partita di ritorno, quella del 22 agosto all’Allianz Riviera, erano già in vendita: si parte da un minino di 15 euro per le curve, fino agli 80 euro per la tribuna. Prezzi più che ragionevoli, tanto che in sole 4 ore sono stati polverizzati 10mila tagliandi. Intanto, però, il costo dei voli per la cittadina della costa azzurra è schizzato alle stelle: quasi 300 euro a tratta. Per la gara di andata del 16 agosto allo stadio San Paolo, invece, i prezzi e le modalità d’acquisto non sono ancora stati resi noti dal Napoli.