Champions League Fabregas a Florenzi: "Sei un grande amico. Ci vediamo presto"

La sfida Chelsea-Roma (valida per la terza giornata di Champions League) è in programma il 18 ottobre ma in qualche modo è già iniziata. Nel corso di una chat con i tifosi giallorossi Alessandro Florenzi ha indicato in Cesc Fabregas il suo idolo fin da bambino (tolti Totti e De Rossi): “L' ho incontrato con la Nazionale e sono riuscito anche a scambiare la maglia con lui". Il centrocampista spagnolo dei Blues, venuto a sapere dell’attestato di stima, ha risposto su twitter: "Sei un grande amico. Ci vediamo presto". Ovvero tra circa tre settimane a Stamford Bridge.