Champions League Errore clamoroso all'esordio: lo United consola Svilar

Non è stato un debutto fortunato per Mile Svilar. Il portiere del Benfica (da ieri il più giovane a esordire in Champions all'età di 18 anni, 1 mese e 21 giorni) ha compiuto un grave errore trascinado oltre la linea di porta il tiro di Rashford da lontano. Una papera in piena regola e a fine match l'estremo difensore è quasi scoppiato in lacrime: a consolarlo ci hanno pensato Lukaku e Matic. Che hanno dimostrato di essere dei veri campioni.