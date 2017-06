Champions League Dortmund-Monaco, il Muro Giallo è uno spettacolo

Dopo la grande paura di ieri, Borussia Dortmund e Monaco sono scese finalmente in campo e lo spettacolo non ha deluso le aspettative, a partire dal pre-partita. Prima un lungo abbraccio della Sudtribune ai propri giocatori, che sono scesi in campo per il riscaldamento con una maglietta dedicata a Bartra, ferito nell'attentato al pullman ("Mucha fuerza"), poi lo spettacolo della coreografia dei tifosi gialloneri, che hanno assistito al match indossando delle pettorine gialle e nere a formare la scritta BVB.