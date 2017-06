Champions League Dominio spagnolo in Champions: 6 vittorie negli ultimi 10 anni

La Champions League parla spagnolo. Il Real Madrid, battendo la Juventus a Cardiff, ha conquistato la coppa dalle grandi orecchie per la seconda volta consecutiva, la terza in 4 anni. Se consideriamo che nel 2015 a trionfare è stato il Barcellona, così come nel 2009 e nel 2011, ecco che il dominio iberico è completo. Nell'ultimo decennio la Spagna l'ha fatta dunque da padrona con 6 successi: naturale che nel ranking Uefa sia saldamente al primo posto (104, 998) davanti a Germania (79,498) e Inghilterra (75,962). L'Italia resta in quarta posizione (73,332) ma per nostra fortuna dall'edizione 2018/19 quattro squadre accederanno direttamente alla fase a gironi.