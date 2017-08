Champions League Dinamo ko, esulta la Roma! Il Napoli 'gufa' il Siviglia

Ottime notizie per la Roma dal Terzo turno preliminare di Champions League. L'inaspettata eliminazione della Dinamo Kiev, sconfitta 2-0 dallo Young Boys dopo la vittoria per 3-1 all'andata in Ucraina, dà infatti alla squadra di Di Francesco la certezza di essere in Terza fascia al momento dei sorteggi per la fase a gironi del torneo.

La Fascia 1 è composta dalle vincitrici dei campionati delle prime sette federazioni del ranking UEFA per nazioni a fine stagione 2015/16. Siccome però il Real ha vinto Champions e campionato, il posto vacante è stato preso dagli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Compongono dunque la prima fascia: Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Mosca e Shakhtar.

Le altre 3 fasce sono invece compilate in base al ranking UEFA dei club. La Roma è già certa di essere in Terza fascia, mentre il Napoli, al momento in Terza, potrebbe salire in Seconda se il Siviglia non riuscisse a qualificarsi per la Fase a Gironi del torneo.