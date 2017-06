Champions League Dallo sfottò al San Paolo alle lacrime: la parabola di Fabricio

Il calcio dà, il calcio toglie. Ne è consapevole Fabricio Agosto Ramirez che, dopo Napoli-Besiktas 2-3 di Champions League, aveva esultato invitando i tifosi del San Paolo a stare zitti ma sul 4-0 per la Dinamo nella decisiva gara di Kiev, è crollato in lacrime per l'eliminazione dei turchi. Vedi Napoli e poi piangi, si dice: Fabricio ora lo sa bene.