Champions League Cska Mosca, Akinfeev imbattuto dopo 11 anni

L'uomo del giorno, in Champions League, è il portiere del Cska Mosca, Igor Akinfeev: il numero uno russo, anzi numero 35, visto la maglia che indossa, ha mantenuto la porta inviolata dopo 43 partite consecutive della fase finale di Champions League in cui aveva sempre subito almeno un gol. La sua squadra ha battuto 2-0 il Benfica restando in corsa per gli ottavi: l'ultimo precedente era datato 1 novembre 2006, quando il Cska pareggiò 0-0 in casa dell’Arsenal.