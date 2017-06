Champions League Cristiano Ronaldo in compagnia: a Cardiff il busto di Bale

Dopo le numerose critiche e ironie per il busto di Cristiano Ronaldo, lo scultore Emanuel Santos si è rimesso di nuovo al lavoro per realizzare la statua di Gareth Bale. L'opera, commissionata da Paddy Power per un evento pubblicitario, resterà a Cardiff, sede della finale di Champions tra Juventus e Real, fino a domenica.