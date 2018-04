Champions League Cristiano Ronaldo, 10 partite consecutive in gol in Champions

Cristiano Ronaldo diventa il primo giocatore della storia a segnare in dieci partite consecutive in Champions League, compresa la finale della passata edizione: in questa stagione è a quota 14 con 5 doppiette. Alla Juve ha segnato il gol più veloce della sua carriera in Champions dopo 2 minuti e 47 secondi. Non solo: ai bianconeri ha sempre segnato in Champions nelle 6 partite in cui l'ha affrontata, da lui Buffon ha subito 9 reti, compreso l'ultimo capolavoro in rovesciata.