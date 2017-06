Champions League City-Monaco show, che numeri Falcao e Aguero

8 - i gol totali: in nessun'altra gara di andata nella fase ad eliminazione diretta si era segnato tanto

2 - le volte che il Manchester City ha segnato 5 gol in una partita di Champions: la prima fu nel 2013 contro il CSKA Mosca (5-2)

202 - i gol europei della storia dei Citizens, il secondo di Sergio Aguero è stato quello numero 200

18 - come gli anni di Kylian Mbappe, che alla prima da titolare diventa il secondo marcatore più giovane di sempre della Champions (il primo è Benzema, che segnò con la maglia del Lione a 17 anni e 352 giorni contro il Rosenborg nel 2005)

2 - i gol segnati da Falcao, che in 15 apparizioni con la maglia del Manchester United aveva segnato solo una rete

44 - i gol segnati da Falcao nelle competizioni europee in 48 partite giocate: ha una media migliore di Messi e Ronaldo

49 - i gol segnati dal Kun Aguero nelle competizioni europee, eguagliato Alfredo Di Stefano (l'unico argentino ad aver fatto meglio è Messi con 96)

5 - le partite da cui non segnava Aguero in Champions dopo la tripletta della prima giornata al Borussia Monchengladbach