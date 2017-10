Champions League Chelsea, Morata fuori almeno un mese: salta la Roma

Dal ritiro della Nazionale spagnola non arrivano buone notizie per Antonio Conte e il suo Chelsea. Gli esami sostenuti nel ritiro della selezione iberica confermano l'infortunio muscolare piuttosto grave per Alvaro Morata: lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. L'attaccante ex Juve ne avrà per almeno quattro settimane e quindi salterà il doppio impegno con la Roma (18 e 31 ottobre), le partite di Premier League contro Crystal Palace, Watford, Everton e Bournemouth, oltre al doppio impegno della Spagna con Albania e Israele.