Champions League Champions, Simeone carica l'Atletico: "La morte per la rimonta"

Nel gennaio del 2015, in un'intervista, Diego Pablo Simeone aveva descritto così il suo gruppo: "Non hanno paura di morire, possono morire in campo pur di raggiungere il risultato". Dopo lo 0-3 nell'andata della semifinale di Champions contro il Real, il Cholo ha ribadito il concetto facendo allenare i giocatori con questo striscione che è parte di quella frase: "Moriamo per l'obiettivo".