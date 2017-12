Champions League Champions, non si era mai segnato così tanto

È una serata che rimarrà per sempre nella storia della Champions League e soprattutto grazie alla partita del Bernabeu tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Dopo la rete di Ronaldo che ha fatto del portoghese il primo giocatore della storia a segnare in tutte le gare della fase a gironi, il 2-2 firmato nella ripresa con un dolce pallonetto da Aubameyang ha stabilito il record di gol segnati ogni epoca nella fase a gironi: 292 con la rete dell'attaccante gabonese, alla fine in tutto sono 306 (54 + 48 + 54 + 48 + 52 + 50)