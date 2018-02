Champions League Champions, Messi contro il tabù Chelsea

Anche i fuoriclasse hanno la loro bestia nera e nel caso di Lione Messi si tratta del Chelsea. In 8 precedenti contro la squadra inglese, che il Barcellona affronterà martedì sera a Stamford Bridge per gli ottavi di Champions League (diretta esclusiva su Premium Sport), la Pulce non è mai riuscita a segnare ottenendo una sola vittoria (2-1 fuori casa nel 2006), 5 pareggi e 2 sconfitte. Un statistica inquietante per Valverde, soprattutto se si considera che Messi ha segnato almeno un gol a tutte le squadre incontrare più di 4 volte in carriera dal 5 volte Pallone d'Oro. Martedì sarà la volta buona per spezzare questo tabù? Ci si potrebbe scommettere: sui circuiti Sisal il gol SI dell'argentino paga 2 volte la posta, mentre l'opzione primo marcatore è a 5.00