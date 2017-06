Champions League Champions League, ecco la "Top 11-rivelazioni" della Uefa

Alla vigilia di Natale la Uefa ha nominato le migliori undici rivelazioni della Champions League. Dopo una rapida occhiata, se evince subito che nella formazione - schierata in campo con un 3-4-3 ultra offensivo - mancano giocatori italiani o, anche solo, militanti nella nostra Serie A. Per il ruolo di allenatore è stato scelto Zinedine Zidane, capace di vincere in un anno Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per Club con il Real Madrid.