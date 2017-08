Champions League Champions, le sei squadre con lo stemma d'onore

Il Real Madrid può diventare la prima squadra dal 1976 a vincere la terza Champions League consecutiva: in passato chi ci riusciva aveva diritto a tenere il trofeo, ma oggi non è più così. Con il sistema precedente, cinque squadre hanno ricevuto il trofeo dell'epoca e ne sono possessori (Real Madrid, Ajax, Bayern Monaco, Milan, Liverpool). Oggi le squadre che per la prima volta si aggiudicano il quinto titolo complessivo o il terzo consecutivo ricevono uno stemma da indossare sulla manica con il numero di vittorie: alle cinque di cui sopra, si è aggiunto il Barcellona.