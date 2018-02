Champions League Champions, la squadra della settimana: c'è Ünder con Messi

Un esordio da sogno (anche se alla fine è arrivata una sconfitta) in un periodo da sogno. Cengiz Ünder sembra definitivamente esploso e nella sera del suo debutto in Champions League lo ha dimostrato a tutto il mondo: giocate di qualità, accelerazioni, assist e anche il gol che ha sbloccato la partita. Il gioiellino della Roma si è guadagnato un posto nel Fantasy team of the week della Uefa, il gioco ufficiale del massimo organismo del calcio continentale. Insieme a lui ben 5 giocatori del Bayern, il solito Messi e De Gea tra i pali.