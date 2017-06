Champions League Champions, la Juventus è tornata in Italia

Oltre trecento tifosi hanno atteso il rientro della Juventus (tranne Dybala e Higuain, volati direttamente in Sudamerica da Londra) in Italia da Cardiff, l'aereo bianconero è atterrato a Torino intorno alle 14 di domenica. Squadra, dirigenti e presidente hanno ricevuto solo applausi dai presenti e un solo coro: "Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai", con Buffon che è sembrato commosso e al quale i tifosi hanno urlato: "La vinceremo l'anno prossimo!". Ora il rientro a Vinovo e poi, tranne chi andrà in nazionale, le vacanze.