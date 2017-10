Champions League Champions, Juve-Sporting: botta e risposta social

"Tempo di pensare alla prossima di #UCL: è iniziata la vendita riservata #JuventusMember per il match vs @Sporting_CP". Questo messaggio è comparso sul profilo Twitter ufficiale bianconero. Fin qui niente di strano, ma attenzione alla foto allegata al post: il nome della squadra di Lisbona è stato italianizzato e lo stesso club portoghese è intervenuto, in perfetto italiano, per tirare le orecchie ai campioni d'Italia: "Il nome corretto è Sporting Clube de Portugal" hanno fatto notare.