Champions League Champions, Juve, Napoli e Roma si qualificano se...

La situazione in Champions dopo 5 giornate. Ecco le qualificate e le squadre in corsa girone per girone. Nella gallery gli scenari con le possibilità di passaggio del turno di Juve, Roma e Napoli.

GRUPPO A: In corsa Manchester United, Basilea e Cska Mosca

GRUPPO B: Psg e Bayern qualificate, lo scontro diretto dell'ultimo turno stabilirà l'ordine

GRUPPO C: Chelsea qualificato, in corsa Roma e Atletico Madrid

GRUPPO D: Barcellona qualificato come primo, in corsa Juventus e Sporting Lisbona

GRUPPO E: In corsa Liverpool, Siviglia e Spartak Mosca

GRUPPO F: Manchester City qualificato come primo, in corsa Shakhtar Donetsk e Napoli

GRUPPO G: Besiktas qualificato come primo, in corsa Porto e Lipsia

GRUPPO H: Tottenham qualificato come primo, Real Madrid come secondo