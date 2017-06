Champions League Champions, ecco lo stadio della finale

Con una capienza di circxa 70mila posti, il Millennium Stadium di Cardiff ospita le partite della nazionale di calcio e di rugby del Galles, ma non ha mai ospitato un incontro della Champions League. Inaugurata nel 1999, la gigantesca struttura può ospitare praticamente ogni tipo di sport. Vanta inoltre un tetto apribile all’occorrenza ed è una delle strutture più grandi al mondo con questo marchingegno. In questo tempio dello sport sono state disputate le finali di FA Cup dal 2001 al 2006, quando il Wembley Stadium era in ristrutturazione. La struttura possiede poi una panoramica mozzafiato, visto che sorge accanto al fiume che attraversa la bellissima capitale gallese.