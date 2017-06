Champions League Champions, è di Mandzukic il gol più bello dell'anno

La delusione per la sconfitta di Cardiff è ancora molto forte, ma Mario Mandzukic almeno ha un motivo per sorridere. Gli osservatori della Uefa, un team che include tra gli altri Dejan Stanković, Sir Alex Ferguson e Ioan Lupescu, hanno infatti indicato la rovesciata del croato contro il Real Madrid come il gol più bello della stagione di Champions League. Lo juventino ha battuto Casemiro del Real (il gol al Napoli) e Delaney del Copenaghen (nel 4-0 al Brugge). A completare la top ten Robben, Higuain (l'1-0 al Monaco in Francia), Ozil, Griezmann, Dani Alves (il 2-0 al Monaco allo Stadium), Ronaldo e Sanchez.