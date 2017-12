Champions League Champions, CR7 frantuma un altro record

Ormai abbiamo finito gli aggettivi. Cosa si può dire di un atleta che invecchiando migliora come il vino? Niente di originale, niente che possa descrivere la sua grandezza più dei freddi numeri, e allora li snoccioliamo: col gol (e che gol!) segnato al Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore della storia della Champions League a segnare in tutte e sei le gare dei gironi di qualificazione agli ottavi (9 reti in tutto). Mai nessuno prima era riuscito in tale impresa, non vi basta? Quello segnato ai tedeschi è stato il gol numero 114 del futuro Pallone d'oro in 151 presenze in Champions (98 in 93 partite con la maglia del Real Madrid!). Non abbiamo nulla da aggiungere.