Champions League Champions, Casillas: "Tiferò Real, ma Buffon merita la Champions"

In campo si sono sfidati decine di volte, ultima delle quali negli ottavi di Champions di quest'anno, e Casillas stima tantissimo Buffon, al punto da guardare alla finale di Cardiff con sensazioni ambivalenti: "Se il rivale non fosse il Madrid desidererei con tutto il cuore che Buffon vincesse la Champions, se lo merita - ha detto l'ex portiere dei Blancos - È ovvio che tifo Madrid però la traiettoria sportiva di Gigi non dovrebbe chiudersi senza una Champions. Ha vinto quasi tutto, è un trofeo che gli manca e pesa parecchio. Ha fatto una grandissima stagione, è di nuovo in finale e per noi “anziani”, penso a me, a Cech… è una cosa positiva. Dimostra che a 39 anni si può ancora star bene ed essere competitivi. Magari potesse vincere il Pallone d'oro, ma per un portiere è complicato".