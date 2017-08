Champions League Champions, Buffon miglior portiere. Totti, premio alla carriera

C'è tanta Italia nei premi Uefa 2017 assegnati prima del sorteggio dei gironi di Champions, anzi all'inizio c'è solo Italia. Francesco Totti ha ricevuto il "Uefa President's Award", il riconoscimento assegnato alla carriera direttamente dal presidente della Uefa, Ceferin. "Non è stato solo un giocatore fantastico - ha detto - ma un esempio per tutti i bambini". L'ex capitano della Roma si è detto "orgoglioso per quello che ha fatto, cioè vestire una sola maglia per tutta la carriera". Premiato anche Gigi Buffon, capitano della Juve: è stato lui il miglior portiere della Champions 2017.