Champions League Champions, 34mila euro di multa al Besiktas per invasione di gatto

Follie da Champions League. La Uefa ha inflitto una multa di ben 34mila euro al Besiktas per...invasione di gatto. L'episodio risale al ritorno degli ottavi di finale tra il club turco e il Bayern Monaco, che all'andata aveva vinto 5-0. Sul punteggio di 2-0 per i bavaresi arriva il curioso fuoriprogramma: un gatto randagio passeggia indisturbato per il campo da gioco. Inammissibile, secondo le autorità che organizzano il massimo torneo continentale per club e quindi è scattata, inevitabile, la procedura per violazione del regolamento relativo all'organizzazione. E pensare che il simpatico micio era anche stato premiato dai tifosi come migliore in campo della partita e che il Bayern Monaco lo aveva preso molto in simpatia, scegliendolo per il meme che ha accompagnato la sua Champions con il motto “Mia San Mia” che è diventato “Mia San Meow”.