Champions League Champions 16/17, i finalisti dei premi per ruolo

La Uefa ha ufficializzato i 12 nomi dei finalisti per il premio per ruolo della scorsa Champions League. Tre giocatori in lizza per ogni ruolo, scelti dai 32 allenatori (che non potevano votare giocatori della propria squadra) della fase a gironi della scorsa Champions e 55 giornalisti scelti. I vincitori verranno svelati il 24 agosto, ovviamente c'è tanto Real Madrid ma l'Italia può sperare con Buffon, Bonucci e Dybala.