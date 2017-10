Champions League Caos Bayern, Robben: "Siamo con Ancelotti? Meglio tacere..."

Una sconfitta che brucia, tra le peggiori in Europa della storia del club. Il Bayern Monaco esce dal Parco dei Principi a testa bassa travolto dalle reti di Dani Alves, Cavani e Neymar e in Germania si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile rottura dello spogliatoio con Ancelotti. Arjen Robben a fine gara non smentisce questa ipotesi e si trincera dietro un no comment: “Se appoggiamo Ancelotti? Non risponderò a questa domanda. E’ stata una sconfitta dolorosa e possiamo parlare di questo". L'ex tecnico del Milan è finito nel mirino della critica per alcune scelte di formazione che hanno fatto discutere: fuori contemporamente Robben, Hummels e Ribery per far spazio a Javi Martinez, Sule e Rodriguez. "La formazione scelta dal tecnico? Non dirò nulla a questo proposito perché ogni parola sarebbe di troppo - aggiunge Robben - L’importante è che ora si sia squadra, dobbiamo trovare pace e tutti quelli che manifestano la propria insoddisfazione non aiutano la squadra”. Più duro invece il presidente del club Karl-Heinz Rummenigge: "Penso che quello visto in campo a Parigi non sia stato il vero Bayern. E' una sconfitta che va analizzata per capire cosa non ha funzionato".