Champions League Buffon ringrazia l'Olympiacos: "Essere premiato dagli avversari è un onore"

"Essere elogiato da un compagno di squadra è un privilegio. Essere premiati da un avversario, un onore". Il giorno dopo la qualificazione della Juventus agli ottavi di Champions, Buffon, assente ieri per un leggero infortunio, ringrazia pubblicamente il presidente dell'Olympiacos per il premio consegnatogli ieri allo stadio di Atene, accolto con un applauso dal pubblico. Gli altri bianconeri sui social celebrano il successo: "Avanti così, primo obiettivo raggiunto", scrive Cuadrado, autore del primo gol. Barzagli, capitano per una sera twitta:"Girone passato, ora attendiamo i sorteggi". "Obiettivo raggiunto" è l'attacco del post di Marchisio, che poi dedica il resto del suo intervento ai tifosi coinvolti nei tafferugli prima della partita tra le tifoserie: "Un grazie a tutti i nostri tifosi ed un pensiero a coloro che sono rimasti coinvolti negli scontri di Atene".