Champions League Buffon-Bernardeschi, confronto sulla punizione di Eriksen

Al termine di Juventus-Tottenham non è passato inosservato il confronto tra Buffon e Bernardeschi. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport motivo della discussione la punizione vincente di Eriksen: il portiere avrebbe detto al compagno che non doveva saltare sulla conclusione del danese (il centrocampista degli Spurs ha beffato l'estremo difensore bianconero sul suo palo tirando rasoterra). Il dialogo tra i due, con l'ex viola a spiegare le sue ragioni, è stato comunque privo di tensioni come dimostrano le immagini.