Champions League Bayern, Robben: "Ancelotti? Si allenano meglio i ragazzini"

Il primo esonero a stagione in corso della carriera di Carlo Ancelotti continua a far discutere parecchio in Germania ma non solo. Il tecnico italiano è stato 'fatto fuori' dai senatori dello spogliatoio del Bayern ("Ancelotti aveva 5 giocatori contro" ha ammesso il presidente Hoeness) , che ne criticavano la competenza e i metodi di allenamento. In particolare, riporta Kicker, Arjen Robben sarebbe andato dal presidente per fargli notare che "Si allena meglio la squadra di ragazzini in cui gioca mio figlio". Un'accusa grave, che conferma come il clima all'interno dello spogliatoio del Bayern fosse ormai profondamente avvelenato.