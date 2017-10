Champions League Bayern, Neuer ko: Ancelotti chiama...il preparatore

L'infortunio di Manuel Neuer, che non sarà disponibile fino a gennaio, ha costretto il Bayern Monaco a trovare una soluzione last minute per coprire il ruolo di portiere. Niente mercato degli svincolati però, perchè Ancelotti la soluzione ce l'ha in casa: il tecnico ex Milan ha infatti deciso di reintegrare in prima squadra il 36enne Tom Starke, che a giugno aveva dato l'addio al calcio per fare il preparatore dei portieri al Bayern. Starke tornerà per fare il terzo portiere e andrà da subito in panchina nell'anticipo del venerdì di Bundesliga contro il Wolfsburg all'Allianz Arena, in cui tra i pali ci sarà Sven Ulreich.