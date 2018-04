Bayern Monaco, Vidal sarà operato al ginocchio: a rischio per il Real Madrid

Il Real Madrid sembra una maledizione per Arturo Vidal. Il cileno pregustava vendetta in Champions League dopo l'eliminazione (con polemiche) dell'anno scorso un amore mai dimenticato per la Juventus ma molto probabilmente dovrà saltare le due semifinali contro i blancos. Vidal, infatti, domenica si è fatto male al ginocchio destro in allenamento e starà fuori a tempo indefinito mettendo a rischio il finale di stagione nel Bayern Monaco. Heynckes ha commentato così: "Si è accasciato da solo e dovrà subire un piccolo intervento per pulire il ginocchio, starà fuori per un po' ma è un guerriero e sono fiducioso che recupererà bene".