Bayern Monaco, Vidal operato al ginocchio: stagione finita

Il Real Madrid è davvero una maledizione per Arturo Vidal. Il cileno pregustava vendetta in Champions League dopo l'eliminazione (con polemiche) dell'anno scorso un amore mai dimenticato per la Juventus ma dovrà saltare le due semifinali contro i blancos. Vidal, infatti, domenica si è fatto male al ginocchio destro in allenamento (distorsione) e nella giornata di lunedì è stato operato: come annunciato dal Bayern Monaco la stagione dell'ex Juventus è finita in anticipo.