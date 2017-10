Champions League Bayern Monaco, Ribery furioso dopo la sostituzione

Il rotondo 3-0 del Bayern Monaco contro l'Anderlecht non riporta totalmente aria di serenità in casa bavarese dopo le critiche per la sconfitta contro l'Hoffneheim in Bundesliga. Il caso riguarda Franck Ribery, che richiamato in panchina al 78' per il cambio, non la prende bene, si toglie la maglia e la getta a terra. Il ds Salihamidzic ha parlato chiaro: "Cose del genere non possono accadere al Bayern, lo chiameremo a rapporto" e lo stesso Ancelotti è sembrato incredulo: "So che tutti vogliono giocare 90 minuti ma in settimana aveva avuto problemi fisici, stavamo controllando il match e ho pensato di farlo riposare: non capisco la sua reazione".