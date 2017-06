Champions League Bayern Monaco, lo strano tweet prima del rigore

Al 51' di Real Madrid-Bayern Monaco, Casemiro stende Robben in area: Kassai fischia il calcio di rigore. Un'occasione ghiottissima (che poi Lewandowski coglierà segnando) per riaprire la qualificazione alla semifinale di Champions League, tanto da far emozionare anche chi gestisce l'account twitter inglese dei bavaresi. Ecco cosa è uscito: "Sdsalkjhkjhsad! @?*%&! #RMAFCB 0-0".