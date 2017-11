Champions League Bayern, i tifosi contro la Uefa: soldi finti in campo

100 euro per un biglietto nel settore ospiti dello stadio dell'Anderlecht. I tifosi del Bayern Monaco non ci stanno e durante la sfida di Champions contro la squadra belga inscenano una protesta contro la Uefa lanciando mucchi di banconote false sul terreno di gioco. Un episodio che ricorda da vicino quello di cui era stato "vittima" in estate Donnarumma con la maglia dell'Under 21.