Champions League Bayern, i tifosi alla Uefa: "Non siamo mica Neymar"

Simpatica contestazione al Parco dei Principi organizzata dai tifosi del Bayern Monaco, che per protestare per il prezzo dei biglietti ritenuto troppo elevato hanno tirato in ballo la stella della squadra francese, Neymar, pagato in estate la bellezza di 222 milioni di euro: "75 euro per un biglietto? Non siamo mica Neymar. I prezzi dei biglietti devono essere ragionevoli" lo striscione esposto dai supporter bavaresi.