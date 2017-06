Champions League Bayern, denuncia all'Uefa: "Polizia spagnola eccessiva e fuori luogo"

Il Bayern Monaco ha presentato una denuncia all'Uefa per il comportamento della polizia spagnola nei confronti dei sostenitori bavaresi nel corso della sfida al Bernabeu. Nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, alcuni supporter della squadra allenata da Carlo Ancelotti erano stati presi a manganellate per motivi non chiariti dalle forze dell'ordine. "Nel corso della partita fra Bayern e Real Madrid - è scritto in un comunicato diffuso dal Bayern - ci sono stati violenti attacchi della polizia spagnola contro i sostenitori della nostra squadra. Il Bayern considera l'atteggiamento della polizia completamente fuori luogo ed eccessivo - conclude la nota - e ha già presentato una denuncia formale alla Uefa. Ora ci attendiamo spiegazioni".