Champions League Bayern, Boateng crac: stagione finita, Mondiale a rischio

Di male in peggio: come se la sconfitta interna col Real Madrid non bastasse, in vista della sfida di ritorno al Bernabeu il Bayern deve far fronte all'emergenza infortuni che l'ha già condizionato all'Allianz Arena. Jerome Boateng ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia sinistra e secondo SportBild la sua stagione è già finita. Starà fermo almeno un mese, forse un mese e mezzo, ed è a rischio anche la convocazione per il Mondiale, con Löw che in tribuna aveva mostrato il volto spaventato dopo lo stop di Boateng. Heynckes ha dovuto fare a meno di due titolarissimi come Vidal e Alaba, di un jolly prezioso come Coman e durante la partita ha perso anche Robben.