Champions League Barcellona, Messi passa da un meme all'altro

Dopo la partita di andata contro la Juventus, una curiosa espressione di Leo Messi era diventata un tormentone in Rete (il cosiddetto meme). La Pulce, per non farsi mancare niente, ha replicato anche nella partita di ritorno anche se questa volta per "colpa" di una brutta caduta in campo...