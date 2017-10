Champions League Barcellona, Mathieu ex al veleno: "Mi hanno maltrattato"

In estate Jeremy Mathieu ha rescisso il suo contratto con il Barcellona (in scadenza nel 2018) e ha trovato un accordo con lo Sporting Lisbona, prossimo avversario dei catalani. Il giocatore ha ancora il dente avvelenato con la società blaugrana e, parlando con 'Marca' prima della sfida in Champions, ha deciso di togliersi più di un sassolino dalla scarpa: “Il presidente Bartomeu e il direttore sportivo Fernández mi hanno trattato male - ha detto - Ho grande rispetto per i miei ex compagni e per i tifosi, ma se dovessi segnare esulterei per Bartomeu e Robert Fernandez, perché credo che sia stato ingiusto il modo in cui mi hanno trattato”. Il difensore francese se la prende anche con la stampa catalana: "Ogni volta che ho giocato hanno sempre avuto qualcosa da dire contro di me - ha spiegato - Mi hanno accusato di essere stato la causa della sconfitta con la Juventus, ma nessuno ha guardato la prestazione di Mascherano e Piqué. E’ vero che - ha aggiunto - in occasione dei gol, ero uno contro uno e invece di affrontare gli avversari sono arretrato, ma dopo c’è stato un passaggio e si potrebbe discutere anche di quello che hanno fatto Mascherano o Piqué".