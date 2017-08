Champions League Atletico, il debutto non sarà nello "Stadio della Roma"

“Gaffe social” per l’Atletico Madrid. I colchoneros su twitter hanno reso noto il calendario della squadra di Simeone in Champions con il primo match il prossimo 12 settembre nello “Stadio della Roma”. Il problema è che il nuovo impianto dei giallorossi non ha ancora visto la luce e la vedrà solo nei prossimi anni. Si giocherà all’Olimpico…