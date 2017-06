Champions League Atletico furioso con l'Uefa per la coreografia del Real...

Il derby di Madrid non è ancora iniziato ma infuriano già le polemiche. Secondo quanto riporta Marca, l'Atletico se la sarebbe presa infatti (oltre che con il Real) anche con l'Uefa per aver approvato la coreografia dei tifosi delle merengues in occasione della semifinale di andata di Champions. I supporters dei blancos ricorderanno infatti ai rivali le finali vinte nel 2014 a Lisbona e nel 2016 a Milano contro i cugini. L'Uefa ha dato l'ok perché non ha riscontrato nulla di offensivo ma per i Colchoneros evidentemente non è così...