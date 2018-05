Champions League Asensio, che notte! Prima la Champions poi Dua Lipa, ma lei nega

Una notte da sogno. Entrato negli ultimi 5 minuti della finale di Champions League vinta con il Real Madrid, Marco Asensio, dopo aver festeggiato con i compagni, avrebbe passato la notte con la bellissima Dua Lipa, madrina della finale di Kiev. Secondo la CNN turca, infatti, la cantante britannica e il centrocampista del Real avrebbero passato parte della notte insieme dopo la finale, prima che lo spagnolo rientrasse a Madrid. La CNN non ha fornito ulteriori dettagli sulla presunta storia d’amore, ma la notizia si è già diffusa su tutti i social network.

Diffusa al punto da costringere la cantante a smentire: "Non ho incontrato Marco Asensio ed è molto probabile che non lo incontrerò mai perché il mio manager, tifoso del Liverpool, non me lo perdonerebbe" ha scritto su Twitter.