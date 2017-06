Champions League Allegri sorride: Barzagli e Chiellini convocati per la sfida al Porto

Buone notizie per la Juventus dall'allenamento di rifinitura prima della partenza per Porto. Anche Chiellini e Barzagli hanno lavorato con i compagni e sono stati convocati da Allegri per l'andata degli ottavi di Champions League in programma mercoledì sera alle 20:45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD).